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Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Сьогодні 08:35 4461 0
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
#NBA, #плей-оф

Джерело - Чемпіон.

По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді зустрічається з чинним чемпіоном - Голден Стейт Ворріорз.

Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф

Західна конференція

Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)
Рахунок у серії - 4:1
  1. 109:80
  2. 122:113
  3. 120:11
  4. 108:114 (OT)
  5. 112:109
Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 2:3
  1. 112:128
  2. 103:93
  3. 101:111
  4. 111:117
  5. 116:99
  6. 29 квітня, 05:30
Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стейт Ворріорз (6)
Рахунок у серії - 2:3
  1. 126:123
  2. 114:106
  3. 97:114
  4. 125:126
  5. 116:123
  6. 29 квітня, 03:00
Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)
Рахунок у серії - 4:1
  1. 110:115
  2. 123:109
  3. 129:124
  4. 112:100
  5. 136:130

Східна конференція

Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 1:4
  1. 117:130
  2. 138:122
  3. 99:121
  4. 114:119
  5. 126:128 (OT)
Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)
Рахунок у серії - 4:2
  1. 112:99
  2. 119:106
  3. 122:130
  4. 129:121
  5. 117:119
  6. 128:120
Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)
Рахунок у серії - 4:0
  1. 121:101
  2. 96:84
  3. 102:97
  4. 96:88
Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)
Рахунок у серії - 1:4
  1. 97:101
  2. 107:90
  3. 79:99
  4. 93:102
  5. 95:106
* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).

Другий раунд

Західна конференція

  1. Денвер Наггетс (1) - Фінікс Санз (4)
  2. Переможець 2/7 - Переможець 3/6

Східна конференція

  1. Нью-Йорк (5)* - Маямі Гіт (8)
  2. Бостон Селтікс - Філадельфія 76

Фінали конференцій

  1. Переможець 1 - Переможець 2

Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.

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