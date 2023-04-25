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Шульга змінив команду у США

Український баскетболіст змінив команду у США
Сьогодні 11:24 133 0
Шульга змінив команду у США
#Шульга

Джерело - fbu.ua.

20-річний український баскетбольний захисник Максим Шульга зміняв команду в США і наступний сезон проведе у клубі VCU (Virginia Commonwealth University).

Новий колектив Шульги грає у конференції Atlantic 10, де за підсумками попереднього сезону став чемпіоно.

2011 року VCU грав у Фіналі чотирьох національного чемпіонату NCAA (Національнальної асоціації студентського спорту), а нинішнього сезону, отримавши 12-й номер посіву на Сході, програв у першому раунді.

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Для Максима Шульги новий сезон стане четвертим у NCAA. До цього українець захищав кольори команди Юта Стейт.

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