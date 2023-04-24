Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Джерело - Чемпіон.

По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді зустрічається з чинним чемпіоном - Голден Стейт Ворріорз.

Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф

Західна конференція

Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)

Рахунок у серії - 3:1

109:80 122:113 120:11 108:114 (OT) 26 квітня, 04:00

Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)

Рахунок у серії - 1:2

112:128 103:93 101:111 24 квітня, 23:00

Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стейт Ворріорз (6)

Рахунок у серії - 2:2

126:123 114:106 97:114 125:126 27 квітня, 05:00

Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)

Рахунок у серії - 3:1

110:115 123:109 129:124 112:100 26 квітня, 05:00 27 квітня 29 квітня

Східна конференція

Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)

Рахунок у серії - 1:2

117:130 138:122 99:121 24 квітня, 23:00

Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)

Рахунок у серії - 2:1

112:99 119:106 122:130 129:121 26 квітня, 02:30

Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)

Рахунок у серії - 4:0

121:101 96:84 102:97 96:88

Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)

Рахунок у серії - 1:3

97:101 107:90 79:99 93:102 27 квітня, 02:00

* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).

Другий раунд

Переможець 1/8 - Переможець 4/5 Переможець 2/7 - Філадельфія 76

Фінали конференцій

Переможець 1 - Переможець 2

Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.