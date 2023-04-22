Головне
Гол Андрієвського приніс Динамо нічию в матчі з Шахтарем у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 689
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 22:23 1921
Матч Динамо - Шахтар на клубному каналі киян коментували російською мовою
Сьогодні 21:49 736 1
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо
Сьогодні 19:27 2365
Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО
Сьогодні 19:26 1608
Евертон з Миколенком в меншості втримав нічию проти Крістал Пелес: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:15 597
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО
Сьогодні 17:44 4574
Верес та Минай розписали мирову в 22 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 268
Ворскла перемогла Металіст у 22 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 458
Руїс анонсував бій проти Ф'юрі
Сьогодні 09:40 2428
Прямі трансляції

Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Сьогодні 22:23 1921 0
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
#NBA, #плей-оф

Джерело - Чемпіон.

По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді зустрічається з чинним чемпіоном - Голден Стейт Ворріорз.

Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф

Західна конференція

Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)
Рахунок у серії - 3:0
  1. 109:80
  2. 122:113
  3. 120:11
  4. 24 квітня, 04:30
Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 1:1
  1. 112:128
  2. 103:93
  3. 23 квітня, 05:00
  4. 24 квітня, 23:00
Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стейт Ворріорз (6)
Рахунок у серії - 2:1
  1. 126:123
  2. 114:106
  3. 97:114
  4. 23 квітня, 22:30
Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)
Рахунок у серії - 2:1
  1. 110:115
  2. 123:109
  3. 129:124
  4. 22 квітня, 22:30

Східна конференція

Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 1:1
  1. 117:130
  2. 138:122
  3. 23 квітня, 02:30
  4. 24 квітня, 23:00
Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)
Рахунок у серії - 2:1
  1. 112:99
  2. 119:106
  3. 122:130
  4. 24 квітня, 02:00
Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)
Рахунок у серії - 4:0
  1. 121:101
  2. 96:84
  3. 102:97
  4. 96:88
Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)
Рахунок у серії - 1:1
  1. 97:101
  2. 107:90
  3. 79:99
  4. 23 квітня, 20:00
* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).

Другий раунд

  1. Переможець 1/8 - Переможець 4/5
  2. Переможець 2/7 - Філадельфія 76

Фінали конференцій

  1. Переможець 1 - Переможець 2

Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо 2365
Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО 1608
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань 5178
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО 4574
Руїс анонсував бій проти Ф'юрі Руїс анонсував бій проти Ф'юрі 2428
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 1474
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24588
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17293
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32147 3
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 74502 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42176
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14893 3