Сакраменто з Ленем поступився Голден Стейт: результати матчів плей-оф НБА

Результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації відбулися чергові матчі плей-оф.

НБА - Плей-оф

21 квітня

Бруклін - Філадельфія 97:102 (28:32, 19:26, 35:18, 15:26)

Рахунок у серії: 0:3

Голден Стейт - Сакраменто 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25)

Рахунок у серії: 1:2

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень зіграв майже 8 хвилин, набрав 2 очки, зробив 3 підбирання і 1 блок-шок. Також він зібрав 4 фоли і припустився однієї втрати.

Кліпперс - Фінікс 124:129 (27:27, 24:27, 34:40, 39:35)

Рахунок у серії: 1:2