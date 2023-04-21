Головне
Визначились пари півфіналістів Ліги Європи-2022/23
Сьогодні 01:07 736
Стали відомі пари 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 01:21 585
Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 00:42 1182
АЗ по пенальті пройшов Андерлехт: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:36 783
Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло на чемпіонаті Європи
Вчора 23:44 323
Бєлінська здобула срібло на чемпіонаті Європи
Вчора 22:52 300
Лівач здобула срібло на чемпіонаті Європи з боротьби
Вчора 20:59 414
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А
Вчора 19:38 1570
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України
Вчора 14:39 976
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23
Вчора 00:07 2863
Прямі трансляції

Сакраменто з Ленем поступився Голден Стейт: результати матчів плей-оф НБА

Результати матчів плей-оф НБА
Сьогодні 08:54 149 0
Сакраменто з Ленем поступився Голден Стейт: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації відбулися чергові матчі плей-оф.

НБА - Плей-оф
21 квітня

Бруклін - Філадельфія 97:102 (28:32, 19:26, 35:18, 15:26)

Рахунок у серії: 0:3

Голден Стейт - Сакраменто 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25)

Рахунок у серії: 1:2

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень зіграв майже 8 хвилин, набрав 2 очки, зробив 3 підбирання і 1 блок-шок. Також він зібрав 4 фоли і припустився однієї втрати.

Кліпперс - Фінікс 124:129 (27:27, 24:27, 34:40, 39:35)

Рахунок у серії: 1:2

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу 1665
Ф'юрі анонсував повернення на ринг Ф'юрі анонсував повернення на ринг 3179 2
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А 1570
Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо 3225
Гвардіола встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів Гвардіола встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів 1546
Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу 3662
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12098
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8589 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24494
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15879 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 68155
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29973