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Мілвокі встановив рекорд НБА

Надзвичайна результативність Мілвокі у грі з Маямі
Сьогодні 10:30 340 0
Мілвокі встановив рекорд НБА
#Мілвокі

Джерело - Чемпіон.

Мілвокі за першу половину гри проти Маямі (138:122, 1-1) у рамках другого матчу першого раунду плей-оф набрав 81 очко.

У першій чверті гравці Бакс набрали 35 очок, а у другій - 46. Таким чином Мілвокі встановив рекорд плей-оф НБА за кількістю набраних очок у першій половині матчу.

Варто відзначити, що лідер Бакс за результативністю у цьому сезоні Янніс Адетокумбо не зміг взяти участь у грі через ушкодження. Грек в середньому набирає за матч 31,4 очка.

Раніше гравці НБА визначили MVP сезону.

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