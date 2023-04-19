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ФІБА не допустила збірні Росії та Білорусі до кваліфікації Євробаскету-2025

Збірні росії та білорусі не зіграють на Євробаскеті-2025
Сьогодні 18:37 213 0
ФІБА не допустила збірні Росії та Білорусі до кваліфікації Євробаскету-2025

Джерело - ukrbasket.net.

Виконавчий комітет ФІБА-Європа прийняв одноголосне рішення не допускати російську та білоруську національні збірні до участі у пре-кваліфікації Євробаскета-2025, матчі якої відбудуться у липні - серпні 2023 року.

Про це повідомляє ФБУ.

Керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Виконком ФІБА минулого тижня прийняв рішення не допускати відповідні команди до пре-кваліфікаційного турніру. Таким чином, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи-2025.

Раніше Виконком ФІБА ухвалив рішення не дозволяти реєстрацію чоловічої збірної росії у пре-кваліфікаційному олімпійському турнірі. В цьому турнірі, нагадаємо, візьме участь національна збірна України.

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