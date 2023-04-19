Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Джерело - Чемпіон.

По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді зустрічається з чинним чемпіоном - Голден Стейт Ворріорз.

Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф

Західна конференція

Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)

Рахунок у серії - 1:0

109:80 20 квітня, 05:00 22 квітня, 04:30 24 квітня, 04:30

Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)

Рахунок у серії - 0:1

112:128 20 квітня, 02:30 23 квітня, 05:00 24 квітня, 23:00

Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стет Ворріорз (6)

Рахунок у серії - 2:0

126:123 114:106 21 квітня, 05:00 23 квітня, 22:30

Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)

Рахунок у серії - 1:1

110:115 123:109 21 квітня, 05:30 22 квітня, 22:30

Східна конференція

Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)

Рахунок у серії - 0:1

117:130 20 квітня, 04:00 23 квітня, 02:30 24 квітня, 23:00

Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)

Рахунок у серії - 2:0

112:99 119:106 22 квітня, 02:00 24 квітня, 02:00

Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)

Рахунок у серії - 2:0

121:101 96:84 21 квітня, 02:30 24 квітня, 20:00

Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)

Рахунок у серії - 1:1

97:101 107:90 22 квітня, 03:30 23 квітня, 20:00

* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).

Другий раунд

Переможець 1/8 - Переможець 4/5 Переможець 2/7 - Переможець 3/6

Фінали конференцій

Переможець 1 - Переможець 2

Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.