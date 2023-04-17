В збірній залишається Інна Кочубей, а також приєднається Олена Огороднікова

Новий головний тренер національної жіночої збірної України Євген Мурзін визначився зі своїми помічниками в команді.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Допомагати керманичу збірної будуть Інна Кочубей та Олена Огороднікова.

Інна Кочубей з 2017 по 2021 роки працювала асистентом тренера в Київ-Баскеті, далі в якості головного тренера очолила Будівельник-НУФВСУ, а за місяць до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну повернулась до Київ-Баскету, почавши працювати тренером в академії.

Наразі працює тренером в польському клубі UKS Basket Aleksandrów Łódzki з командою U-19. Також Кочубей входила до тренерського штабу Срджана Радуловича у відборі на Євробаскет-2023, а цим літом очолить збірну України U-18.

Ексгравчиня збірної Олена Огороднікова в 2017 році працювала зі збірною U-20, продовжуючи ігрову кар’єру, яку завершила в 2019 році. В 2018 році в складі збірної 3х3 виграла бронзу чемпіонату Європи. Наразі Олена працює тренером у Франції в академії Тоні Паркера.