Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Джерело - Чемпіон.
По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді зустрічається з чинним чемпіоном - Голден Стейт Ворріорз.
Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф
Західна конференція
Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)
Рахунок у серії - 1:0
- 109:80
- 20 квітня, 05:00
- 22 квітня, 04:30
- 24 квітня, 04:30
Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 0:1
- 112:128
- 20 квітня, 02:30
- 23 квітня, 05:00
- 24 квітня, 23:00
Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стет Ворріорз (6)
Рахунок у серії - 1:0
- 126:123
- 18 квітня, 05:00
- 21 квітня, 05:00
- 23 квітня, 22:30
Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)
Рахунок у серії - 0:1
- 110:115
- 19 квітня, 05:00
- 21 квітня, 05:30
- 22 квітня, 22:30
Східна конференція
Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 0:1
- 117:130
- 20 квітня, 04:00
- 23 квітня, 02:30
- 24 квітня, 23:00
Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)
Рахунок у серії - 1:0
- 112:99
- 19 квітня, 02:00
- 22 квітня, 02:00
- 24 квітня, 02:00
Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)
Рахунок у серії - 1:0
- 121:101
- 18 квітня, 02:30
- 21 квітня, 02:30
- 24 квітня, 20:00
Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)
Рахунок у серії - 0:1
- 97:101
- 19 квітня, 02:30
- 22 квітня, 03:30
- 23 квітня, 20:00
* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).
Другий раунд
- Переможець 1/8 - Переможець 4/5
- Переможець 2/7 - Переможець 3/6
Фінали конференцій
- Переможець 1 - Переможець 2
Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.