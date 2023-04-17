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Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

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Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
#NBA, #плей-оф

Джерело - Чемпіон.

По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді зустрічається з чинним чемпіоном - Голден Стейт Ворріорз.

Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф

Західна конференція

Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)
Рахунок у серії - 1:0
  1. 109:80
  2. 20 квітня, 05:00
  3. 22 квітня, 04:30
  4. 24 квітня, 04:30
Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 0:1
  1. 112:128
  2. 20 квітня, 02:30
  3. 23 квітня, 05:00
  4. 24 квітня, 23:00
Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стет Ворріорз (6)
Рахунок у серії - 1:0
  1. 126:123
  2. 18 квітня, 05:00
  3. 21 квітня, 05:00
  4. 23 квітня, 22:30
Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)
Рахунок у серії - 0:1
  1. 110:115
  2. 19 квітня, 05:00
  3. 21 квітня, 05:30
  4. 22 квітня, 22:30

Східна конференція

Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 0:1
  1. 117:130
  2. 20 квітня, 04:00
  3. 23 квітня, 02:30
  4. 24 квітня, 23:00
Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)
Рахунок у серії - 1:0
  1. 112:99
  2. 19 квітня, 02:00
  3. 22 квітня, 02:00
  4. 24 квітня, 02:00
Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)
Рахунок у серії - 1:0
  1. 121:101
  2. 18 квітня, 02:30
  3. 21 квітня, 02:30
  4. 24 квітня, 20:00
Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)
Рахунок у серії - 0:1
  1. 97:101
  2. 19 квітня, 02:30
  3. 22 квітня, 03:30
  4. 23 квітня, 20:00
* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).

Другий раунд

  1. Переможець 1/8 - Переможець 4/5
  2. Переможець 2/7 - Переможець 3/6

Фінали конференцій

  1. Переможець 1 - Переможець 2

Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.

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