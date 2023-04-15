Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 15 квітня розпочнеться перший раунд плей-оф НБА-2022/23 - по 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій розпочнуть боротьбу за чемпіонство. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді зустрінеться з чинним чемпіоном - Голден Стейт Ворріорз.
Розклад матчів 1 раунду плей-оф
Західна конференція
Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)
- 17 квітня, 05:30**
- 20 квітня, 05:00
- 22 квітня, 04:30
- 24 квітня, 04:30
Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
- 16 квітня, 22:00
- 20 квітня, 02:30
- 23 квітня, 05:00
- 24 квітня, 23:00
Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стет Ворріорз (6)
- 16 квітня, 03:30
- 18 квітня, 05:00
- 21 квітня, 05:00
- 23 квітня, 22:30
Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)
- 17 квітня, 03:00
- 19 квітня, 05:00
- 21 квітня, 05:30
- 22 квітня, 22:30
Східна конференція
Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)
- 17 квітня, 00:30
- 20 квітня, 04:00
- 23 квітня, 02:30
- 24 квітня, 23:00
Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)
- 15 квітня, 22:30
- 19 квітня, 02:00
- 22 квітня, 02:00
- 24 квітня, 02:00
Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)
- 15 квітня, 20:00
- 18 квітня, 02:30
- 21 квітня, 02:30
- 24 квітня, 20:00
Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)
- 16 квітня, 01:00
- 19 квітня, 02:30
- 22 квітня, 03:30
- 23 квітня, 20:00
Другий раунд
- Переможець 1/8 - Переможець 4/5
- Переможець 2/7 - Переможець 3/6
Фінали конференцій
- Переможець 1 - Переможець 2
Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.