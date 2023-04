Визначились усі пари плей-оф НБА

Маямі та Міннесота стали останніми учасниками плей-оф НБА-2022/23. Гіт у матчі плей-ін перемогли Чикаго Буллс, а Тімбервулс розробили Оклахому-Сіті Тандер.

Західна конфереція

Східна конференція

Команди з вищим посівом матимуть перевагу власного майданчика.

Переможець 1 - Переможець 4

Переможець 2 - Переможець 3

