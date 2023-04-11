Затверджено тренерів збірних України з баскетболу 3х3

Джерело - ФБУ.

Відбувся Виконком Федерації баскетболу України, на якому було затверджено тренерів національних та молодіжних збірних України з баскетболу 3х3.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Враховуючи військовий стан в країні, засідання проводилось за допомогою електронних засобів у відповідності до п. 21 ст. 16 Статуту Громадської спілки "Федерація баскетболу України"

Національну чоловічу збірну з баскетболу очолить Володимир Холопов, якому буде допомагати Дмитро Липовцев, а в збірній U-23 навпаки Дмитро Липовцев буде головним тренером, а Володимир Холопов йому буде допомагати. З дорослою жіночою збірною та збірною U-23 буде працювати Юрій Процюк.

Володимир Холопов з 2017 року очолював жіночу збірну з баскетболу 3х3, а цього сезону повернувся до роботи з чоловічими командами, очоливши Київ-Баскет, з яким став четвертим у Суперлізі. Дмитро Липовцев в минулому році очолював професійну команду з баскетболу 3х3 Кельти, а цей сезон в якості гравця провів у складі Черкаських Мавп.

Юрій Процюк цього сезону став чемпіоном Жіночої ліги з Франківськом-Прикарпаттям, який стане базовим клубом збірних 3х3. Процюк був тренером жіночої збірної 3х3 з 2014 по 2017 роки, за цей час вигравши срібло і бронзу чемпіонатів світу, срібло Європейських ігор-2015. Далі він працював зі студентською збірною України з баскетболу 3х3, в 2017 і 2019 роках вигравши чемпіонат Європи, а у 2018 став другим на чемпіонаті світу. Минулого року команда баскетболісток Прикарпатського університету імені Василя Стефаника під керівництвом Юрія Процюка з гравчинями Франківська-Прикарпаття в складі стала чемпіоном Європи і дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

До вашої уваги перелік затверджених кандидатур тренерів збірних 3х3:

Чоловіки:

Національна – Володимир Холопов, Дмитро Липовцев

U-23 – Дмитро Липовцев, Володимир Холопов

U-21 – Володимир Журжій

U-18 – Володимир Журжій, Ярослав Ковальов

U-17 – Ярослав Ковальов

Жінки:

Національна – Юрій Процюк

U-23 – Юрій Процюк

U-21 – Дмитро Неволін

U-18 – Дмитро Неволін

U-17 – Ольга Алексейчик

Раніше повідомлялося, що чоловічу збірну України очолив Віталій Степановський.