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Збірна України призначила нового головного тренера

Віталій Степановський очолив чоловічу збірну України
Сьогодні 15:10 197 0
Збірна України призначила нового головного тренера
#Віталій Степановський

Джерело - ukrbasket.net.

Український тренер Віталій Степановський очолив збірну України з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету Федерації баскетболу України

41-річний Степановський останні 1,5 року працює в Румунії – цього сезону він вивів Крайову в плей-оф LNBM з 7-го місця.

В Україні тренер двічі був чемпіоном з Хіміком, один раз у якості асистента Карліса Муйжнієкса, також на його рахунку срібло і бронза Суперліги.

Степановський входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса у відборі на Євробаскет-2021 та ЧС-2023. Також під його керівництвом студентська збірна України виграла срібло на Універсіаді-2019. 

Раніше Багатскіс залишив посаду тренера збірної України.

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