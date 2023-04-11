Михайлюк: Зіграв свої найкращі матчі у НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зміг відродити свою кар'єру у Шарлотт.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Я вважаю, що все пройшло добре, це був чудовий досвід. Я отримав тут ігровий час та насолоду від баскетболу. Я відчуваю, що провів найкращі матчі за свою кар'єру в НБА та показав, що можу грати на цьому рівні. Показав, що можу бути ефективним. Було класно виходити на майданчик та грати.

Що далі? Подивимося, ринок вільних агентів відкривається у липні. Думаю, я зумів показати, що я можу тут грати", – сказав Михайлюк.