Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА

Джерело - suspilne.media.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк оновив рекорд за набраними очками в одному матчі НБА.
У матчі проти Торонто українець вийшов на паркет в стартовій п'ятірці і провів на ньому 33 хвилини та 29 секунд.
За цей час Михайлюк набрав рекордні в кар'єрі 26 очок. Він реалізував 10 кидків з гри за 17 спроб, серед яких було 5 з 9 триочкових. Також на рахунку Михайлюка 4 підбирання (по два на своєму і чужому щиті), 5 результативних передач та 2 перехоплення.
Український гравець став найрезультативнішим у складі Шарлотт, а також другим найрезультативнішим баскетболістом в усьому матчі. Гра завершилася перемогою Торонто з рахунком 128:108.
У п'яти з останніх шести матчів Михайлюк набирає 10+ очок за Горнетс. У середньому за ці шість матчів в активі українця – 16.2 очки, 50% влучань, 44.4% влучань 3-очкових.
Найрезультативніші матчі в кар'єрі Михайлюка в НБА
- 26 очок – за Шарлотт проти Торонто (2 квітня 2023)
- 25 очок – за Детройт проти Атланти (18 січня 2020)
- 22 очки – за Оклагому проти Торонто (31 березня 2021)
- 21 очко – за Детройт проти Бостона (15 січня 2020)
- 20 очок – за Оклагому проти Індіани (21 квітня 2021)