Головне
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ
Вчора 16:59 1176
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Сьогодні 07:00 573
Луческу: Я маю бути у Динамо, не залишу команду у такій важкій ситуації
Вчора 22:09 406
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію
Вчора 19:38 1502 1
Зоря впевнено перемогла Рух у 19 турі УПЛ
Вчора 16:52 353
Хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом у 19 турі УПЛ
Вчора 15:52 715
Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ
Вчора 14:54 1001
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері
Вчора 12:00 810
Кордіяка та Новіков стали найсильнішими людьми Європи
Вчора 11:23 729
Ферстаппен виграв курйозне Гран-прі Австралії
Вчора 10:52 460
Прямі трансляції

Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА

П'ятий матч у кар'єрі з 20+ очок у НБА.
Сьогодні 09:39 187 0
Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА
Фото - gettyimages
#Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - suspilne.media.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк оновив рекорд за набраними очками в одному матчі НБА.

У матчі проти Торонто українець вийшов на паркет в стартовій п'ятірці і провів на ньому 33 хвилини та 29 секунд. 

За цей час Михайлюк набрав рекордні в кар'єрі 26 очок. Він реалізував 10 кидків з гри за 17 спроб, серед яких було 5 з 9 триочкових. Також на рахунку Михайлюка 4 підбирання (по два на своєму і чужому щиті), 5 результативних передач та 2 перехоплення.

Український гравець став найрезультативнішим у складі Шарлотт, а також другим найрезультативнішим баскетболістом в усьому матчі. Гра завершилася перемогою Торонто з рахунком 128:108.

У п'яти з останніх шести матчів Михайлюк набирає 10+ очок за Горнетс. У середньому за ці шість матчів в активі українця – 16.2 очки, 50% влучань, 44.4% влучань 3-очкових.

Найрезультативніші матчі в кар'єрі Михайлюка в НБА

  1. 26 очок – за Шарлотт проти Торонто (2 квітня 2023)
  2. 25 очок – за Детройт проти Атланти (18 січня 2020)
  3. 22 очки – за Оклагому проти Торонто (31 березня 2021)
  4. 21 очко – за Детройт проти Бостона (15 січня 2020)
  5. 20 очок – за Оклагому проти Індіани (21 квітня 2021)

Коментарі ()
Популярне зараз
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ 1176
Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1443
Зоря - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Зоря - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1067
Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ 1001
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію 1502 1
Чорноморець - Шахтар: де дивитися матч УПЛ Чорноморець - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 1167
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147168 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109558
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9044
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29426
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67652 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17416