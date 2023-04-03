Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА

П'ятий матч у кар'єрі з 20+ очок у НБА.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк оновив рекорд за набраними очками в одному матчі НБА.

У матчі проти Торонто українець вийшов на паркет в стартовій п'ятірці і провів на ньому 33 хвилини та 29 секунд.

За цей час Михайлюк набрав рекордні в кар'єрі 26 очок. Він реалізував 10 кидків з гри за 17 спроб, серед яких було 5 з 9 триочкових. Також на рахунку Михайлюка 4 підбирання (по два на своєму і чужому щиті), 5 результативних передач та 2 перехоплення.

Український гравець став найрезультативнішим у складі Шарлотт, а також другим найрезультативнішим баскетболістом в усьому матчі. Гра завершилася перемогою Торонто з рахунком 128:108.

У п'яти з останніх шести матчів Михайлюк набирає 10+ очок за Горнетс. У середньому за ці шість матчів в активі українця – 16.2 очки, 50% влучань, 44.4% влучань 3-очкових.

Найрезультативніші матчі в кар'єрі Михайлюка в НБА