Віталій Степановський може очолити збірну України

Джерело - proshutabasketball.

Українець Віталій Степановський головний претендент на пост тренера збірної України з баскетболу.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

Федерація баскетболу України зупинила свій вибір на кандидатурі Степановського, тренер вже дав свою згоду, перші особи українського баскетболу також схвалили його кандидатуру.

Виконком ФБУ, запланований на 11 квітня, має затвердити призначення.

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41-річний Степановський останні 1,5 року працює в Румунії – цього сезону він вивів Крайову в плей-оф LNBM з 7-го місця.

В Україні тренер двічі був чемпіоном з Хіміком, один раз у якості асистента Карліса Муйжнієкса, також на його рахунку срібло і бронза Суперліги.

Степановський входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса у відборі на Євробаскет-2021 та ЧС-2023. Також під його керівництвом студентська збірна України виграла срібло на Універсіаді-2019.

Раніше Багатскіс залишив посаду тренера збірної України.