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Багатскіс: Бачу Степановського в ролі тренера збірної України

Екстренер збірної України розповів про свого можливого наступника
Сьогодні 18:21 171 0
Багатскіс: Бачу Степановського в ролі тренера збірної України
#Віталій Степановський, #Айнарс Багатскіс

Джерело - Basket.com.ua.

Віталій Степановський має стати головним тренером збірної України з баскетболу.

Про це заявив колишній наставник національної команди Айнарс Багатскіс.

"Мені цікаво було подумати на цю тему. І я з повною відповідальністю можу сказати, що я бачу в цій ролі Віталія Степановського. Це тренер, який працював із багатьма гравцями, з багатьма із них працював у клубі. Він патріот України, тренер, який добре знає баскетбол і вже має великий досвід".

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"Збірна - це не клуб, де ти можеш готувати команду до сезону понад місяць. І Степановський знає, як готувати команду в експрес-режимі. Віталій вміє це робити, він це вже показав. Тож для мене - це кандидат номер один на посаду головного тренера збірної України", - сказав Багатскіс.

Раніше головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс залишив свою посаду.

 

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