Голден Стейт перемогли Портленд з рекордною в сезоні різницею очок

Джерело - ESPN.
Голден Стейт здобули перемогу над Портлендом в останньому матчі регулярного чемпіонату НБА .
Про це повідомляє ESPN.
Поєдинок завершився з рахунком 157:101. +56 очок - найбільша перемога цього сезону.
До цього найбільша різниця в рахунку була у матчі Нового Орлеана проти Голден Стейт - 128:83 (45 очок).
У першій чверті Ворріорс перемогли з рахунком (55:27), що стало рекордом результативності ліги в окремо взятій 12-хвилинці. У кільце Портленда залетіло одразу 11 триочкових кидків.
Нагадаємо, у новому внутрішньосезонному турнірі НБА можуть взяти участь команди з G-ліги та Європи.