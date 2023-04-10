Голден Стейт перемогли Портленд з рекордною в сезоні різницею очок

Поєдинок завершився з рахунком 157:101

Джерело - ESPN.

Голден Стейт здобули перемогу над Портлендом в останньому матчі регулярного чемпіонату НБА .

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок завершився з рахунком 157:101. +56 очок - найбільша перемога цього сезону.

До цього найбільша різниця в рахунку була у матчі Нового Орлеана проти Голден Стейт - 128:83 (45 очок).

У першій чверті Ворріорс перемогли з рахунком (55:27), що стало рекордом результативності ліги в окремо взятій 12-хвилинці. У кільце Портленда залетіло одразу 11 триочкових кидків.

Нагадаємо, у новому внутрішньосезонному турнірі НБА можуть взяти участь команди з G-ліги та Європи.