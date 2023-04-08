Головне
Прометей виграв Латвійсько-Естонську лігу-2022/23
Сьогодні 19:14 433
Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону, Борнмут здолав Лестер: результати матчів 30 туру АПЛ
Сьогодні 21:22 743
Погранична стала бронзовою призеркою міжнародного турніру у Болгарії
Сьогодні 20:26 174
Шокував Мудрика та Лемпарда: гравець Вулвергемптона забив фантастичний гол у ворота Челсі - ВІДЕО
Сьогодні 20:14 543
Шахтар розібрався з Металістом у 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 609
Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:41 341
Голи Царенка та Ваната принесли Динамо перемогу над Минаєм
Сьогодні 14:54 596
Чемпіонку світу з бігу Джеруто відсторонили за допінг
Сьогодні 12:43 312
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 11:35 25568 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 11:34 4809
Прямі трансляції

У новому турнірі НБА можуть взяти участь команди з G-ліги та Європи

Сьогодні 22:40 128 0
У новому турнірі НБА можуть взяти участь команди з G-ліги та Європи

Джерело - Tribuna.com.

У новому внутрішньосезонному турнірі НБА можуть взяти участь команди з G-ліги та Європи.

Про це повідомляє Yahoo! Sports.

На першому етапі всі 30 команд ліги будуть поділені на 6 груп. У визначені дні протягом перших шести тижнів регулярного чемпіонату кожна команда зіграє по 4 матчі (2 вдома, 2 на виїзді).

Переможці кожної групи та дві сторонні команди, які запросять в окремому порядку, вийдуть в плей-оф. За інформацією джерела, цими командами можуть стати колективи з G-ліги або Європи.

Півфінали та фінал турніру відбудуться на нейтральному майданчику.

Раніше Даллас втратив шанси на потрапляння до плей-ін НБА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити 983
Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону, Борнмут здолав Лестер: результати матчів 30 туру АПЛ Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону, Борнмут здолав Лестер: результати матчів 30 туру АПЛ 743
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 4110
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 4809
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 25568 2
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані 1435
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16546
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73923 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3787
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28375
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33221 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29268