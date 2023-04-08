У новому турнірі НБА можуть взяти участь команди з G-ліги та Європи

У новому внутрішньосезонному турнірі НБА можуть взяти участь команди з G-ліги та Європи.

Про це повідомляє Yahoo! Sports.

На першому етапі всі 30 команд ліги будуть поділені на 6 груп. У визначені дні протягом перших шести тижнів регулярного чемпіонату кожна команда зіграє по 4 матчі (2 вдома, 2 на виїзді).

Переможці кожної групи та дві сторонні команди, які запросять в окремому порядку, вийдуть в плей-оф. За інформацією джерела, цими командами можуть стати колективи з G-ліги або Європи.

Півфінали та фінал турніру відбудуться на нейтральному майданчику.

Раніше Даллас втратив шанси на потрапляння до плей-ін НБА.