БІПА перемогла Дніпро та завоювала бронзу Суперліги

БІПА вирвала перемогу в Дніпра

Джерело - Чемпіон.

БІПА завершила перемогою свої виступи в регулярному чемпіонаті Суперліги цього сезону, обігравши Дніпро.

Матч завершився з рахунком 82:78.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 квітня

Дніпро — БІПА 78:82 (18:21, 20:19, 23:23, 17:19)

Дніпро: Закурдаєв 20 + 6 передач, Бондарчук 14 + 4 підбирання, Тимофеєнко 12, Мартинов 0, Загреба 0 + 2 блок-шота — старт, Тарасенко 12 + 4 підбирання, Сипало 10 + 4 підбирання + 2 перехоплення, Джеріхов 7 + 4 передачі, Шкода 3 + 5 передач

БІПА: Агафонов 20 + 10 підбирань + 3 блок-шота, Унгурян 17 + 6 передач, Рябчук 12 + 5 підбирань + 4 передачі, Ткаченко 6 + 5 підбирань, Конєв 5 — старт, Кабацюра 11, Кадигроб 10 + 6 підбирань, Шашков 1, Малиновський 0

Раніше Політехніка-Галичина поступилась Запоріжжю.