Головне
Арсенал із Зінченком зіграв унічию з Ліверпулем: результати 30 туру АПЛ
Сьогодні 20:28 551
Колос розгромив Металіст 1925 у 20 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 265
Дніпро-1 розібрався з ФК Львів у 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 616
Визначилася дата проведення бою Лопес - Тейлор
Сьогодні 11:43 292
Родрігес переміг Гонсалеса і здобув вакантний титул WBO
Сьогодні 11:17 323
Вальверде вдарив гравця Вільярреала Баена після матчу
Сьогодні 10:40 522
Масвідаль поступився Бернсу та оголосив про завершення кар’єри
Сьогодні 10:18 327
Стівенсон достроково переміг Йошіно та став претендентом на титул WBC
Сьогодні 09:14 554
Адесан'я нокаутував Перейру і повернув титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:22 1251
Збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 23:11 582
Прямі трансляції

БІПА перемогла Дніпро та завоювала бронзу Суперліги

БІПА вирвала перемогу в Дніпра
Сьогодні 20:52 164 0
БІПА перемогла Дніпро та завоювала бронзу Суперліги
#БК Дніпро, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

БІПА завершила перемогою свої виступи в регулярному чемпіонаті Суперліги цього сезону, обігравши Дніпро.

Матч завершився з рахунком 82:78.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 квітня

Дніпро — БІПА 78:82 (18:21, 20:19, 23:23, 17:19)

Дніпро: Закурдаєв 20 + 6 передач, Бондарчук 14 + 4 підбирання, Тимофеєнко 12, Мартинов 0, Загреба 0 + 2 блок-шота — старт, Тарасенко 12 + 4 підбирання, Сипало 10 + 4 підбирання + 2 перехоплення, Джеріхов 7 + 4 передачі, Шкода 3 + 5 передач

БІПА: Агафонов 20 + 10 підбирань + 3 блок-шота, Унгурян 17 + 6 передач, Рябчук 12 + 5 підбирань + 4 передачі, Ткаченко 6 + 5 підбирань, Конєв 5 — старт, Кабацюра 11, Кадигроб 10 + 6 підбирань, Шашков 1, Малиновський 0

Раніше Політехніка-Галичина поступилась Запоріжжю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Баварія перемогла Фрайбург, Герта поступилася Лейпцигу: результати матчів 27 туру Бундесліги Баварія перемогла Фрайбург, Герта поступилася Лейпцигу: результати матчів 27 туру Бундесліги 601
СК Дніпро-1 - Львів: де дивитися матч УПЛ СК Дніпро-1 - Львів: де дивитися матч УПЛ 659
Реал несподівано програв Вільярреалу: результати матчів 28 туру Ла-Ліги Реал несподівано програв Вільярреалу: результати матчів 28 туру Ла-Ліги 727
Ювентус програв Лаціо, Болонья перемогла Аталанту: результати матчів 29 туру Серії А Ювентус програв Лаціо, Болонья перемогла Аталанту: результати матчів 29 туру Серії А 1060
Адесан'я нокаутував Перейру і повернув титул чемпіона UFC Адесан'я нокаутував Перейру і повернув титул чемпіона UFC 1251
Дніпро-1 розібрався з ФК Львів у 20 турі УПЛ Дніпро-1 розібрався з ФК Львів у 20 турі УПЛ 616
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67785 1
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7385
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112958
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17471
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43336
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33238 1