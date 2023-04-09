Головне
Адесан'я нокаутував Перейру і повернув титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:22 1153
Колос розгромив Металіст 1925 у 20 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 134
Дніпро-1 розібрався з ФК Львів у 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 452
Визначилася дата проведення бою Лопес - Тейлор
Сьогодні 11:43 265
Родрігес переміг Гонсалеса і здобув вакантний титул WBO
Сьогодні 11:17 284
Вальверде вдарив гравця Вільярреала Баена після матчу
Сьогодні 10:40 477
Масвідаль поступився Бернсу та оголосив про завершення кар’єри
Сьогодні 10:18 300
Стівенсон достроково переміг Йошіно та став претендентом на титул WBC
Сьогодні 09:14 508
Збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 23:11 557
Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону, Борнмут здолав Лестер: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 21:22 1108
Прямі трансляції

Запоріжжя обіграло Політехніку-Галичину у Суперлізі

Запоріжжя обіграло Політехніку-Галичину у Суперлізі
Сьогодні 17:25 168 0
Запоріжжя обіграло Політехніку-Галичину у Суперлізі
#БК Запоріжжя, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Львівська Політехніка-Галичина поступилась Запоріжжю 72:76 в останньому матчі для команд регулярного чемпіонату Суперліги.

Політехніка-Галичина завершила сезон на п’ятому місці турнірної таблиці з 15 перемогами в 32 матчах, тоді як Запоріжжя стало останнім, вигравши лише чотири гри.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 квітня

Політехніка-Галичина — Запоріжжя 72:76 (15:17, 14:24, 20:13, 23:22) 

Політехніка-Галичина: Ожегов 7, Федчук 12, Станішевський 12 + 7 підбирань, Тіщенко 11 + 7 підбирань, Горобченко 11 + 8 підбирань – старт; Кич 15 + 7 підбирань + 6 передач, Бартоломеєв 2, Крамар 2

Запоріжжя: Буц 20 + 15 підбирань, Биков 9 + 11 підбирань, Ледньов 10, Морозов 25 + 7 підбирань, Тельчаров 3 – старт; Покоєнко 5, Кліманов 4 + 6 підбирань, Дмитренко 0

Коментарі ()
Популярне зараз
Карпати переграли Кремінь, Нива поступилася ЛНЗ: результати матчів Першої ліги Карпати переграли Кремінь, Нива поступилася ЛНЗ: результати матчів Першої ліги 798
Шокував Мудрика та Лемпарда: гравець Вулвергемптона забив фантастичний гол у ворота Челсі - ВІДЕО Шокував Мудрика та Лемпарда: гравець Вулвергемптона забив фантастичний гол у ворота Челсі - ВІДЕО 1066
Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону, Борнмут здолав Лестер: результати матчів 30 туру АПЛ Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону, Борнмут здолав Лестер: результати матчів 30 туру АПЛ 1108
Адесан'я нокаутував Перейру і повернув титул чемпіона UFC Адесан'я нокаутував Перейру і повернув титул чемпіона UFC 1153
Ювентус програв Лаціо, Болонья перемогла Аталанту: результати матчів 29 туру Серії А Ювентус програв Лаціо, Болонья перемогла Аталанту: результати матчів 29 туру Серії А 1043
Відео дня: гравець Шахтаря схопив суперника за геніталії під час матчу УПЛ Відео дня: гравець Шахтаря схопив суперника за геніталії під час матчу УПЛ 1712
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73651 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 860
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44940
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112957
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23997
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9547