Запоріжжя обіграло Політехніку-Галичину у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Львівська Політехніка-Галичина поступилась Запоріжжю 72:76 в останньому матчі для команд регулярного чемпіонату Суперліги.

Політехніка-Галичина завершила сезон на п’ятому місці турнірної таблиці з 15 перемогами в 32 матчах, тоді як Запоріжжя стало останнім, вигравши лише чотири гри.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 квітня

Політехніка-Галичина — Запоріжжя 72:76 (15:17, 14:24, 20:13, 23:22)

Політехніка-Галичина: Ожегов 7, Федчук 12, Станішевський 12 + 7 підбирань, Тіщенко 11 + 7 підбирань, Горобченко 11 + 8 підбирань – старт; Кич 15 + 7 підбирань + 6 передач, Бартоломеєв 2, Крамар 2

Запоріжжя: Буц 20 + 15 підбирань, Биков 9 + 11 підбирань, Ледньов 10, Морозов 25 + 7 підбирань, Тельчаров 3 – старт; Покоєнко 5, Кліманов 4 + 6 підбирань, Дмитренко 0