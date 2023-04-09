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Будівельник обіграв Київ-Баскет у Суперлізі

Чемпіон Суперліги завершив сезон домашньою перемогою над Київ-Баскетом
Сьогодні 18:50 252 0
Будівельник обіграв Київ-Баскет у Суперлізі
#Будівельник, #Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Будівельник завершив перемогою свої виступи в регулярному чемпіонаті Суперліги цього сезону, обігравши Київ-Баскет.

Матч завершився з рахунком 90:69.

Будівельник завершив сезон з 31 перемогою в 32 матчах, вигравши в тому числі всі чотири київські дербі, заслужено ставши чемпіоном.

Доля Київ-Баскета вирішиться у матчі Дніпра та БІПИ – лише у випадку поразки одеситів кияни здобудуть бронзу. Якщо ж БІПА обіграє Дніпро, то Київ-Баскет завершить сезон без нагород.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 квітня

Київ-Баскет — Будівельник 69:90 (25:33, 19:16, 8:25, 17:16)

Київ-Баскет: Заплотинський 7, Кінгсбі 23, Дубоненко 8, Мусієнко 9, Новіков 8 – старт; Юрченко 8,Кісільчук 4, Фреш-Стаханов 2, Кошеватський 0

Будівельник: Приймак 11 + 8 підбирань, Буренко 27 + 6 передач, Сандул 8 + 9 підбирань, Кольченко 0 + 5 передач, Конєв 18 + 15 підбирань + 5 передач – старт; Нікітін 17 + 5 підбирань, Кабанов 3, Сафонов 2, Хижняк 2, Хохоник 2, Зайцев 0, Рахметов 0

Раніше Політехніка-Галичина поступилась Запоріжжю.

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