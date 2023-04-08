Говерла завершила сезон домашньою перемогою над Старим Луцьком

Джерело - Чемпіон.
Говерла обіграла в Івано-Франківську Старий Луцьк в останньому матчі для команд в регулярному чемпіонаті Суперліги.
Матч завершився з рахунком 69:64.
У переможців дабл-дабл оформили Ілля Чугунов з 17 очками та 13 підбираннями, а також Сергій Старцев з 15 очками, 10 передачами та 7 підбираннями. Також 17 очок набрав Степан Лесик. У Старого Луцька 15 очок та 8 підбирань у Євгена Коровякова.
Прикарпаття-Говерла в підсумку фінішувала шостою в Суперлізі з 10 перемогами в 32 матчах, Старий Луцьк став восьмим, вигравши 6 матчів в сезоні.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Івано-Франківськ, Манеж КФВ
8 квітня
Старий Луцьк - Говерла 64:69 (17:22, 14:19, 22:11, 11:17)
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