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Будівельник здолав БІПУ у матчі Суперліги

БІПА поступилась, зменшивши свої шанси на срібло Суперліги
Сьогодні 16:39 190 0
Будівельник здолав БІПУ у матчі Суперліги
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

БІПА-Збірна Одеської області зазнала поразки від Будівельника в столичному баблі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 85:81.

Будівельник виграв 30-й матч в сезоні, тоді як БІПА поступилась в дев'ятий раз, погіршивши свої шанси на срібні медалі. Завтра, 9 квітня, одеситам обов’язково потрібно буде перемагати Дніпро, а далі доля медалей та їх якість буде залежати від інших поєдинків.

Суперліга. Регулярний чемпіонат
Київ, GymMaxxArena
8 квітня

Будівельник - БІПА 85:81 (23:17, 22:23, 18:20, 22:21)

Будівельник: Кабанов 8, Буренко 17 + 8 передач, Сандул 15 + 9 підбирань, Кольченко 24 + 5 підбирань, Конєв 8 – старт; Нікітін 12, Приймак 1, Сафонов 0, Зайцев 0

БІПА: Унгурян 15, Ткаченко 4, Рябчук 7 + 9 передач, Агафонов 29 + 10 підбирань, Кадигроб 7 + 5 підбирань – старт; Кабацюра 15 + 5 передач, Шашков 4, Николенко 0, Конєв 0, Малиновський 0

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