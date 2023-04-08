Київ-Баскет здобув перемогу над Запоріжжям у Суперлізі

Кияни продовжують боротьбу за медалі

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу в своєму передостанньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши в столичному баблі Запоріжжя з рахунком 83:58.

Найкращим гравцем матчу у киян став форвард Вадим Заплотинський, у якого 12 очок, 5 підбирань та 3 перехоплення (РЕ 17). У Запоріжжя варто відзначити капітана команди Романа Морозова, який набрав 20 очок.

Кияни закриватимуть сезон в неділю, 9 квітня, матчем проти Будівельника. Запоріжжя в останній грі сезону зіграє з Політехнікою-Галичиною.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

Київ, GymMaxx

8 квітня

Запоріжжя - Київ-Баскет 58:83 (16:12, 19:21, 12:26, 11:24)

Запоріжжя: Морозов 20 + 8 підбирань - 4 втрати, Буц 11 + 8 підбирань, Биков 10 + 6 передач + 6 підбирань - 9 втрат, Ледньов 5 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Тельчаров 0 + 4 передачі - 3 втрати — старт, Кліманов 9, Компанієць 3, Покоєнко 0, Козак 0, Дмитренко 0

Київ-Баскет: Заплотинський 12 + 5 підбирань + 3 перехоплення, Дубоненко 11 + 4 передачі, Новіков 11 + 5 підбирань, Мусієнко 9 + 8 підбирань + 4 передачі, Кошеватський 4 - 3 втрати — старт, Фреш-Стаханов 12 + 9 підбирань, Кінгсбі 11 + 4 передачі, Юрченко 7, Кісільчук 4 + 4 передачі, Швець 2, Базилев 0, Дюпін 0

Раніше Будівельник здолав БІПУ у матчі Суперліги.