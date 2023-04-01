Михайлюк набрав 16 очок у матчі проти Чикаго

Українець провів на паркеті 34 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шарлотт Святослав Михайлюк провів вдалий матч у межах регулярного чемпіонату НБА проти Чикаго (91:121).

Українець вийшов у старті і провів на паркеті 34 хвилини. За цей час Михайлюк набрав 16 очок (2/5 триочкові), 2 підбирання та 5 передач за 33:54 на майданчику.

Також на рахунку Святослава 1 фол, 2 втрати та 1 блок-шот. Він став другим найрезультативнішим в команді у цьому матчі.

.@jam3s210: 22 PTS, 6 REB@Sviat_10: 16 PTS, 5 AST

Theo Maledon: 9 PTS, 9 AST



Presented by @drpepper pic.twitter.com/FKHWQvSaTN — Charlotte Hornets (@hornets) April 1, 2023

Для Михайлюка це другий найкращий матч сезону – у грі проти Оклагоми він набрав 18 очок.