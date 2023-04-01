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Михайлюк набрав 16 очок у матчі проти Чикаго

Українець провів на паркеті 34 хвилини
Сьогодні 08:36 101 0
Михайлюк набрав 16 очок у матчі проти Чикаго
#NBA, #Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шарлотт Святослав Михайлюк провів вдалий матч у межах регулярного чемпіонату НБА проти Чикаго (91:121).

Українець вийшов у старті і провів на паркеті 34 хвилини. За цей час Михайлюк набрав 16 очок (2/5 триочкові), 2 підбирання та 5 передач за 33:54 на майданчику.

Також на рахунку Святослава 1 фол, 2 втрати та 1 блок-шот. Він став другим найрезультативнішим в команді у цьому матчі.

Для Михайлюка це другий найкращий матч сезону – у грі проти Оклагоми він набрав 18 очок.

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