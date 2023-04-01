Михайлюк набрав 16 очок у матчі проти Чикаго

Джерело - Чемпіон.
Захисник Шарлотт Святослав Михайлюк провів вдалий матч у межах регулярного чемпіонату НБА проти Чикаго (91:121).
Українець вийшов у старті і провів на паркеті 34 хвилини. За цей час Михайлюк набрав 16 очок (2/5 триочкові), 2 підбирання та 5 передач за 33:54 на майданчику.
Також на рахунку Святослава 1 фол, 2 втрати та 1 блок-шот. Він став другим найрезультативнішим в команді у цьому матчі.
.@jam3s210: 22 PTS, 6 REB@Sviat_10: 16 PTS, 5 AST— Charlotte Hornets (@hornets) April 1, 2023
Theo Maledon: 9 PTS, 9 AST
Presented by @drpepper pic.twitter.com/FKHWQvSaTN
Для Михайлюка це другий найкращий матч сезону – у грі проти Оклагоми він набрав 18 очок.