Михайлюк набрав 18 очок в матчі НБА з Оклахомою

Джерело - Чемпіон.
Захисник Шарлотт Святослав Михайлюк допоміг своїй команді виграти в Оклахоми (137:134) в межах регулярного чемпіонату НБА.
Українець провів на майданчику 36 хвилин. За цей час він набрав 18 очок - реалізував 6 з 13 з гри, у тому числі 2 з 5 триочкових.
Також зробив 5 підбирань, 8 передач, 3 перехоплення, 2 блок-шоти, а також 2 фоли.
Цей матч став найрезультативнішим для Михайлюка у складі Шарлотт, а також - це найкращий показник за очками з травня 2021 року, коли у складі Оклахоми в матчі з Ютою він набрав 19 очок.
.@PJWashington: 43 PTS, 6 REB, 5 AST— Charlotte Hornets (@hornets) March 29, 2023
Theo Maledon: 19 PTS, 9 AST, 4 BLK@Sviat_10: 18 PTS, 8 AST, 3 STL@iamnickrichards: 14 PTS, 11 REB@242_jones: 12 PTS, 14 REB#LetsFly | @drpepper pic.twitter.com/xstognDPF5