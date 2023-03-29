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Михайлюк набрав 18 очок в матчі НБА з Оклахомою

Українець провів на майданчику 36 хвилин
Сьогодні 08:46 47 0
Михайлюк набрав 18 очок в матчі НБА з Оклахомою
#NBA, #Оклахома-Сіті, #Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шарлотт Святослав Михайлюк допоміг своїй команді виграти в Оклахоми (137:134) в межах регулярного чемпіонату НБА.

Українець провів на майданчику 36 хвилин. За цей час він набрав 18 очок - реалізував 6 з 13 з гри, у тому числі 2 з 5 триочкових.

Також зробив 5 підбирань, 8 передач, 3 перехоплення, 2 блок-шоти, а також 2 фоли.

Цей матч став найрезультативнішим для Михайлюка у складі Шарлотт, а також - це найкращий показник за очками з травня 2021 року, коли у складі Оклахоми в матчі з Ютою він набрав 19 очок.

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