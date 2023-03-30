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Дніпро розібрався із Запоріжжям у Суперлізі

Дніпро завершив домашній бабл перемогою
Сьогодні 20:29 192 0
Дніпро розібрався із Запоріжжям у Суперлізі
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

Дніпро завершив домашній бабл регулярного чемпіонату Суперліги перемогою над Запоріжжям 91:63.

Найкращими у Дніпра стали Станіслав Тимофеєнко з 15 очками, 7 підбираннями та 5 передачами, а також Максим Закурдаєв з 11 очками, 5 підбираннями та 8 передачами. Найрезультативнішим у Запоріжжя став Антон Буц з 19 очками, у Романа Морозова – 18 балів.

Дніпро наздогнав в турнірній таблиці Київ-Баскет та БІПУ – у трьох команд перед заключним баблом у Києві по 50 очок. Запоріжжя програло 26 матч з 29 в сезоні, замикаючи турнірну таблицю.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

30 березня

Дніпро — Запоріжжя 91:63 (19:15, 30:16, 29:18, 13:14)

Дніпро: Бондарчук 5, Тимофеєнко 15 + 7 підбирань + 5 передач, Закурдаєв 11 + 5 підбирань + 8 передач, Загреба 14, Шкода 9 + 7 передач – старт; Тарасенко 10, Сипало 9 + 5 підбирань, Бачурін 8, Сорочан 7, Мартинов 2, Джеріхов 1, Качанов 0

Запоріжжя: Буц 19 + 5 підбирань, Биков 7 + 6 підбирань + 5 передач, Ледньов 8, Морозов 18, Тельчаров 4 + 5 передач - 5 втрат – старт; Покоєнко 2, Компанієць 2, Дмитренко 2, Кліманов 1, Козак 0

Раніше Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи.

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