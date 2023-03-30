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Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Київ-Баскет завершив бабл в Черкасах перемогою
Сьогодні 19:44 149 0
Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі
#Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу над Черкаськими Мавпами у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 78:63.

Найкращим гравцем гри став форвард киян Вадим Заплотинський, який набрав 18 очок, зробив 6 підбирань та 3 перехоплення (РЕ 26).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

30 березня

Черкаські Мавпи — Київ-Баскет 63:78 (13:15, 11:29, 18:15, 21:19)

Черкаські Мавпи: Максвелл 26 + 7 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати, Руслов 14 + 4 передачі, Скіра 8 + 6 підбирань, Липовцев 6 + 5 підбирань, Кузнецов 0 — старт, Рід 6 + 5 підбирань, Сорочан 2, Пошабля 1, Назаренко 0

Київ-Баскет: Заплотинський 18 + 6 підбирань + 3 перехоплення, Кінгсбі 16 + 4 передачі - 5 втрат, Дубоненко 12 + 7 підбирань, Мусієнко 10 + 10 підбирань + 6 передач, Новіков 6 — старт, Кісільчук 9 - 5 втрати, Юрченко 5 + 7 підбирань, Кошеватський 2

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