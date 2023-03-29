Черкаські Мавпи перемогли Політехніку-Галичину у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здобули перемогу над Політехнікою-Галичиною у матчі домашнього баблу регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став центровий господарів Сергій Скіра, в активі якого дабл-дабл — 21 очко, 13 підбирань та 4 блок-шота (РЕ 30).

В останньому матчі домашнього баблу Мавпи 30 березня зіграють проти Київ-Баскета, а львів’яни протистоятимуть Старому Луцьку.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

29 березня

Політехніка-Галичина — Черкаські Мавпи 72:79 (15:29, 25:13, 16:17, 16:21)

Політехніка: Горобченко 22 + 5 підбирань + 5 передач, Бережний 21 + 5 підбирань - 4 втрати, Тіщенко 9 + 13 підбирань + 4 передачі - 4 втрати, Федчук 5, Крамар 2 — старт, Ожегов 6, Кич 4, Станішевський 3 + 7 підбирання, Бартоломеєв 0

Мавпи: Скіра 21 + 13 підбирань + 4 блок-шота, Максвелл 19 + 7 підбирання + 6 передач - 4 втрати, Липовцев 11, Кузнецов 10 + 5 перехоплень + 4 підбирання, Руслов 7 + 4 передачі — старт, Рід 11, Пошабля 0, Сорочан 0

Раніше Київ-Баскет переграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі.