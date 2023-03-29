Головне
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком
Сьогодні 08:18 1758 1
Чому Росія та Білорусь не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі
Сьогодні 15:55 262
Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ
Сьогодні 13:02 202
Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО
Сьогодні 11:39 673
Померла легендарна Альбіна Дерюгіна
Сьогодні 11:14 988 1
Калініна та Бегу поступилися у 1/4 парного турніру WTA у Маямі
Сьогодні 08:29 345
Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 1436
Зінченко потрапив до збірної Європи за версією The Athletic
Вчора 22:09 574
Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19
Вчора 21:39 702
Гутцайт: Нам вдалося домогтися, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024 відкладено
Вчора 21:25 380
Прямі трансляції

Черкаські Мавпи перемогли Політехніку-Галичину у Суперлізі

Черкаські Мавпи перемогли Політехніку-Галичину у Суперлізі
Сьогодні 20:55 92 0
Черкаські Мавпи перемогли Політехніку-Галичину у Суперлізі
#БК Черкаські Мавпи, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здобули перемогу над Політехнікою-Галичиною у матчі домашнього баблу регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став центровий господарів Сергій Скіра, в активі якого дабл-дабл — 21 очко, 13 підбирань та 4 блок-шота (РЕ 30). 

В останньому матчі домашнього баблу Мавпи 30 березня зіграють проти Київ-Баскета, а львів’яни протистоятимуть Старому Луцьку.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

29 березня

Політехніка-Галичина — Черкаські Мавпи 72:79 (15:29, 25:13, 16:17, 16:21)

Політехніка: Горобченко 22 + 5 підбирань + 5 передач, Бережний 21 + 5 підбирань - 4 втрати, Тіщенко 9 + 13 підбирань + 4 передачі - 4 втрати, Федчук 5, Крамар 2 — старт, Ожегов 6, Кич 4, Станішевський 3 + 7 підбирання, Бартоломеєв 0

Мавпи: Скіра 21 + 13 підбирань + 4 блок-шота, Максвелл 19 + 7 підбирання + 6 передач - 4 втрати, Липовцев 11, Кузнецов 10 + 5 перехоплень + 4 підбирання, Руслов 7 + 4 передачі — старт, Рід 11, Пошабля 0, Сорочан 0

Раніше Київ-Баскет переграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком 1758 1
Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1436
Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО 807
Ребров: Моя позиція відносно роботи в збірній України незмінна Ребров: Моя позиція відносно роботи в збірній України незмінна 683
Померла легендарна Альбіна Дерюгіна Померла легендарна Альбіна Дерюгіна 988 1
Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко 721
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3694
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13893 6
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11748
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18898
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3835
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73395 1