Київ-Баскет переграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Київ-Баскет в підсумку виграв +40

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говерлу у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ігор Дубоненко з 17 очками, у Романа Новікова 15 очок, 6 підбирань та 5 передач. У Прикарпаття-Говерли Артем Водолазський набрав 15 очок, до яких додав 9 підбирань.

Київ-Баскет наздогнав Дніпро в турнірній таблиці – в обох команд по 48 очок після 28 зіграних матчів.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

29 березня

Прикарпаття-Говерла — Київ-Баскет 43:83 (10:17, 11:22, 11:22, 11:22)

Прикарпаття-Говерла: Аврахов 1, Чугунов 4, Старцев 9, Дроздов 2, Лесик 0 – старт; Водолазський 15 + 9 підбирань, Хрисостоміді 6, М. Тимофійчук 4, А. Тимофійчук 2, Лонюк 0

Київ-Баскет: Заплотинський 6 + 7 підбирань, Кінгсбі 9, Дубоненко 17 + 7 підбирань, Мусієнко 5, Новіков 15 + 6 підбирань + 5 передач – старт; Фреш-Стаханов 12 + 5 підбирань, Кісільчук 6, Юрченко 6, Кошеватський 4, Дюпін 2, Базилєв 1