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БІПА в овертаймі здолала Черкаські Мавпи

Одеська команда продовжує боротьбу за місце в трійці
Сьогодні 20:40 112 0
БІПА в овертаймі здолала Черкаські Мавпи
#БК Черкаські Мавпи, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

У матчі української баскетбольної Суперліги БІПА в овертаймі здолала Черкаські Мавпи.

Матч завершився з рахунком 90:82. БІПА здобула важливу перемогу в контексті боротьби за медалі, а Мавпи опустились на передостаннє місце в таблиці. Одесити в своєму наступному матчі 29 березня зіграють проти Старого Луцька, а черкасці в цей же день протистоятимуть Політехніці-Галичині.

Суперліга
28 березня

БІПА - Черкаські Мавпи 90:82 (11:16, 19:19, 19:17, 23:20, 18:10)

Раніше Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у Суперлізі.

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