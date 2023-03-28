Одеська команда продовжує боротьбу за місце в трійці

Джерело - Чемпіон.

У матчі української баскетбольної Суперліги БІПА в овертаймі здолала Черкаські Мавпи.

Матч завершився з рахунком 90:82. БІПА здобула важливу перемогу в контексті боротьби за медалі, а Мавпи опустились на передостаннє місце в таблиці. Одесити в своєму наступному матчі 29 березня зіграють проти Старого Луцька, а черкасці в цей же день протистоятимуть Політехніці-Галичині.

Суперліга

28 березня

БІПА - Черкаські Мавпи 90:82 (11:16, 19:19, 19:17, 23:20, 18:10)

Раніше Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у Суперлізі.