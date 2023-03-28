Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у Суперлізі

Київ-Баскет здобув перемогу в першому матчі черкаського баблу Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет обіграв Старий Луцьк у першому матчі черкаського баблу Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став Антон Мусієнко, у якого 14 очок, 10 підбирань та 5 передач (РЕ 25).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

28 березня

Старий Луцьк — Київ-Баскет 76:86 (22:25, 23:22, 11:22, 20:17)

Старий Луцьк: Коцько 11 + 3 передачі - 3 втрати, Є. Коровяков 10, Прозапас 9, Бедлінський 4, Панфілов 4 - 3 втрати— старт, Марків 13 - 3 втрати, Алтухов 10 + 6 передач, Дейна 7 + 3 підбирання - 3 втрати, Глушко 5, Должко 2, Снитюк 0

Київ-Баскет: Кінгсбі 15 + 6 передач - 3 втрати, Мусієнко 14 + 10 підбирань + 5 передач, Новіков 14, Заплотинський 11 + 6 підбирань + 3 передачі + 3 блок-шота, Дубоненко 4 — старт, Кісільчук 17, Кошеватський 5, Юрченко 5 + 4 підбирання - 3 втрати, Фреш-Стаханов 1