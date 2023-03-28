Головне
Ребров хоче продовжити контракт з Аль-Айном
Сьогодні 18:54 494
МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі
Сьогодні 18:24 156
Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО
Сьогодні 16:19 548
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 12:02 3232
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 12:02 1675
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм
Вчора 22:22 7143 3
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024
Вчора 21:52 1164
Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань
Вчора 17:23 450
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Вчора 16:36 24976 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 15:59 3013
Прямі трансляції

Дніпро здолав київський Будівельник у матчі Суперліги

Лідер чемпіонату перервав серію з 27 переможних матчів
Сьогодні 19:55 83 0
Дніпро здолав київський Будівельник у матчі Суперліги
#БК Дніпро, #Будівельник

Джерело - Чемпіон.

У матчі української баскетбольної Суперліги Дніпро здолав київський Будівельник.

Матч завершився з рахунком 78:74.

Найрезультативнішими гравцями команд з 21 очком стали Максим Закурдаєв у Дніпра та Павло Буренко у Будівельника.

Будівельник вперше програв в сезоні в 28-му матчі, тоді як Дніпро виграв 21 матч при 7 поразках і підвищив свої шанси в боротьбі за срібло чемпіонату.

Суперліга
28 березня

Дніпро - Будівельник 78:74 (19:16, 23:9, 18:23, 18:26)

Дніпро: Бондарчук 0, Сорочан 4 + 5 передач, Тимофеєнко 17 + 6 підбирань, Закурдаєв 21 + 6 передач, Загреба 14 + 10 підбирань – 6 втрат – старт; Шкода 9 + 5 підбирань + 5 передач, Сипало 7, Тарасенко 6

Будівельник: Хохоник 2, Приймак 8, Буренко 21, Сандул 11 + 14 підбирань, Конєв 7 + 8 підбирань – старт; Кольченко 19, Нікітін 6 + 7 підбирань, Кабанов 0, Сафонов 0

Раніше Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у Суперлізі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 8572 3
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України 1675
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024 МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024 1164
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна 3232
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм 7143 3
Молодіжна збірна України поступилась Італії Молодіжна збірна України поступилась Італії 880
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44756
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3473
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109290
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18887
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13882 6
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10755 2