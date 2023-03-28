Дніпро здолав київський Будівельник у матчі Суперліги

Лідер чемпіонату перервав серію з 27 переможних матчів

Джерело - Чемпіон.

У матчі української баскетбольної Суперліги Дніпро здолав київський Будівельник.

Матч завершився з рахунком 78:74.

Найрезультативнішими гравцями команд з 21 очком стали Максим Закурдаєв у Дніпра та Павло Буренко у Будівельника.

Будівельник вперше програв в сезоні в 28-му матчі, тоді як Дніпро виграв 21 матч при 7 поразках і підвищив свої шанси в боротьбі за срібло чемпіонату.

Суперліга

28 березня

Дніпро - Будівельник 78:74 (19:16, 23:9, 18:23, 18:26)

Дніпро: Бондарчук 0, Сорочан 4 + 5 передач, Тимофеєнко 17 + 6 підбирань, Закурдаєв 21 + 6 передач, Загреба 14 + 10 підбирань – 6 втрат – старт; Шкода 9 + 5 підбирань + 5 передач, Сипало 7, Тарасенко 6

Будівельник: Хохоник 2, Приймак 8, Буренко 21, Сандул 11 + 14 підбирань, Конєв 7 + 8 підбирань – старт; Кольченко 19, Нікітін 6 + 7 підбирань, Кабанов 0, Сафонов 0

Раніше Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у Суперлізі.