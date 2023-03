Центровий Атланти повторив досягнення Дікембе Мутомбо

Центровий Атланти Клінт Капела у матчі НБА з Індіаною (143:120) встановив історичне досягнення.

Він набрав 17 очок і 17 підбирань за 30 хвилин.

Швейцарець став першим гравцем “яструбів” з часів Дікембе Мутомбо, який закінчив матч з 15+ очок і 15+ підбирань з 100% реалізації кидків з гри.

Мутомбо в 1999 році в матчі проти Міннесоти за 41 хвилину набрав 27 очок і 29 підбирань, влучивши 11/11 з поля.

Clint Capela today:



17 PTS

17 REB

5-5 FG



First Hawk with a 15/15 game on 100 FG% since Dikembe Mutombo. pic.twitter.com/c1t0zJAWwl