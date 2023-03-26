Центровий Атланти повторив досягнення Дікембе Мутомбо

Джерело - Чемпіон.

Центровий Атланти Клінт Капела у матчі НБА з Індіаною (143:120) встановив історичне досягнення.

Він набрав 17 очок і 17 підбирань за 30 хвилин.

Швейцарець став першим гравцем “яструбів” з часів Дікембе Мутомбо, який закінчив матч з 15+ очок і 15+ підбирань з 100% реалізації кидків з гри.

Мутомбо в 1999 році в матчі проти Міннесоти за 41 хвилину набрав 27 очок і 29 підбирань, влучивши 11/11 з поля.