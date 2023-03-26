Центровий Атланти повторив досягнення Дікембе Мутомбо

Джерело - Чемпіон.
Центровий Атланти Клінт Капела у матчі НБА з Індіаною (143:120) встановив історичне досягнення.
Він набрав 17 очок і 17 підбирань за 30 хвилин.
Швейцарець став першим гравцем “яструбів” з часів Дікембе Мутомбо, який закінчив матч з 15+ очок і 15+ підбирань з 100% реалізації кидків з гри.
Мутомбо в 1999 році в матчі проти Міннесоти за 41 хвилину набрав 27 очок і 29 підбирань, влучивши 11/11 з поля.
Clint Capela today:— StatMuse (@statmuse) March 25, 2023
17 PTS
17 REB
5-5 FG
First Hawk with a 15/15 game on 100 FG% since Dikembe Mutombo. pic.twitter.com/c1t0zJAWwl