Головне
Англія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:41 2155
Збірна України зіграє з Англією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 08:24 195
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 08:00 3350
На матчі Англія - Україна влаштують перфоманс
Сьогодні 07:07 712
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 23:51 4216
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Вчора 23:46 7324 3
Вірменія Петракова програла Туреччині, Іспанія розгромила Норвегію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:40 1995
Ротань - про матч з Англією: Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати
Вчора 20:50 243
Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі
Вчора 19:16 1193
Терлюга та Заплітний вибороли золоті медалі чемпіонату Європи
Вчора 15:15 773
Прямі трансляції

Сакраменто Леня переміг Юту: результати матчів НБА

Сьогодні 08:41 146 0
Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сакраменто Леня переміг Юту: результати матчів НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
26 березня

Атланта - Індіана 143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32)

Маямі - Бруклін 100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25)

Денвер - Мілвокі 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21)

Фінікс - Філадельфія 125:105 (26:24, 32:29, 31:30, 36:22)

Сакраменто - Юта 121:113 (32:26, 23:35, 35:17, 31:35)

Український гравець Сакраменто Олексій Лень на майданчику не з'являвся.

Кліпперс - Новий Орлеан 110:131 (26:37, 30:31, 29:31, 25:32)

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 4216
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 29169
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 18664
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу 8162
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 13516
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 7324 3
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 257061 4
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5933 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18603
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9848
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107901
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41500