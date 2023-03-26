Сакраменто Леня переміг Юту: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
26 березня
Атланта - Індіана 143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32)
Маямі - Бруклін 100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25)
Денвер - Мілвокі 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21)
Фінікс - Філадельфія 125:105 (26:24, 32:29, 31:30, 36:22)
Сакраменто - Юта 121:113 (32:26, 23:35, 35:17, 31:35)
Український гравець Сакраменто Олексій Лень на майданчику не з'являвся.
Кліпперс - Новий Орлеан 110:131 (26:37, 30:31, 29:31, 25:32)