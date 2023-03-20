Будівельник знявся з Балканської ліги через відсутність фінансування

Керівництво Будівельника прийняло рішення припинити участь у Балканській лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

"Інформація була надіслана за 24 години до того, як клуб повинен був вилетіти до Болгарії для участі в матчах регулярного сезону в Балканської ліги 21 березня проти Пеї та 23 березня проти Бероє. В результаті рішення Будівельник" всі майбутні матчі клубу скасовуються".

"Керівництво ліги діятиме відповідно до регламенту ліги та після консультацій з ФІБА та Федерацією баскетболу України. Решта ігор сезону відбудуться за оновленою програмою, включаючи Фінал чотирьох", - йдеться в офіційній заяві Балканської ліги.

Будівельник перебував на 3-й позиції в Балканській лізі, маючи результат 6-1. У плей-оф виходять перші дві команди в таблиці.