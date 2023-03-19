Будівельник завершив домашній бабл перемогою над Старим Луцьком

Кияни продовжують йти без поразок у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Будівельник здобув впевнену перемогу над Старим Луцьком 99:61 в останньому матчі домашнього бабла чоловічої Суперліги.

Найрезультативнішим у переможців в матчі став Павло Буренко -18 очок, ще троє гравців Будівельника набрали більше 10 очок. У Старого Луцька 19 очок на рахунку Кирила Панфілова.

Будівельник виграв 27-й матч в сезоні, залишаючись без поразок. У Старого Луцька 5 перемог в 27 матчах і сьома позиція в турнірній таблиці.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

Gymmaxx, Київ

19 березня

Будівельник - Старий Луцьк 99:61 (30:17, 29:13, 17:21, 23:10)

Будівельник: Кабанов 8, Буренко 18 + 6 передач, Сандул 12 + 7 підбирань, Кольченко 9 + 5 підбирань, Нікітін 11 + 5 підбирань – старт; Конєв 14 + 5 підбирань, Сафонов 9, Хохоник 9, Зайцев 3, Хижняк 2, Рахметов 2, Приймак 2

Старий Луцьк: Коцько 10 + 6 підбирань, Марків 5, Є. Коровяков 9 + 5 підбирань + 5 передач – втрат, Дейна 5 + 6 підбирань, Панфілов 19 – старт; Прозапас 8, Глушко 5, Федчук 0, Бедлінський 0, Должко 0

Раніше Дніпро переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі.