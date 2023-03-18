Запоріжжя поступилося Черкаським Мавпам у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 березня, Запоріжжя програло Черкаським Мавпам у матчі Суперліги України.
Поєдинок завершився з рахунком 47:66. Черкаський клуб перервав серію з чотирьох поразок поспіль.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
18 березня
Запоріжжя - Черкаські Мавпи 47:66 (7:17, 13:17, 21:18, 6:14)
Найрезультативнішим гравцем матчу став Байрон Максвелл - 17 очок, 2 підбирання і 3 асисти.
Найрезультативнішими у складі запорізького клубу стали Віталій Биков (16+ 5 підбирань +5 асистів) і Роман Морозов (16 + 3 підбирання + 1 асист).