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Запоріжжя поступилося Черкаським Мавпам у матчі Суперліги

Сьогодні 14:39 108 0
Черкаський клуб перервав серію з чотирьох поразок поспіль
Запоріжжя поступилося Черкаським Мавпам у матчі Суперліги
#БК Запоріжжя, #Суперліга, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 березня, Запоріжжя програло Черкаським Мавпам у матчі Суперліги України.

Поєдинок завершився з рахунком 47:66. Черкаський клуб перервав серію з чотирьох поразок поспіль.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
18 березня

Запоріжжя - Черкаські Мавпи 47:66 (7:17, 13:17, 21:18, 6:14)

Найрезультативнішим гравцем матчу став Байрон Максвелл - 17 очок, 2 підбирання і 3 асисти.

Найрезультативнішими у складі запорізького клубу стали Віталій Биков (16+ 5 підбирань +5 асистів) і Роман Морозов (16 + 3 підбирання + 1 асист).

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