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Дніпро переграв Старий Луцьк у Суперлізі

Сьогодні 18:25 84 0
Дніпро вчетверте в сезоні здолав Старий Луцьк
Дніпро переграв Старий Луцьк у Суперлізі
#БК Дніпро, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув перемогу в матчі київського баблу Суперліги, здолавши Старий Луцьк з рахунком 82:55.

Найкращим гравцем матчу став захисник Дніпра Максим Закурдаєв, який набрав 25 очок, а також зробив 5 передач та 5 підбирань (РЕ 30).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 березня

Дніпро — Старий Луцьк 96:78 (21:14, 33:22, 19:24, 23:18)

Дніпро: Закурдаєв 25 + 5 передач + 5 підбирань, Загреба 18 + 7 передач + 4 підбирання - 3 втрати, Шкода 7, Тимофеєнко 3, Бондарчук 1 — старт, Тарасенко 17, Сипало 11 + 5 підбирань + 3 блок-шота, Сорочан 9 + 6 підбирань, Качанов 5, Джеріхов 0, Бачурін 0

Старий Луцьк: Коцько 10 + 5 передач - 4 втрати, Є. Коровяков 10 + 3 перехоплення, Марків 8, Дейн 7 + 4 підбирання, Рудаков 0 — старт, Прозапас 13, Бедлінський 11, Алтухов 10 + 3 передачі - 4 втрати, Глушко 4, Должко 4, Федчук 1 + 4 підбирання

Раніше Запоріжжя поступилося Черкаським Мавпам.

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