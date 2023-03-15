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Прометей переміг Бург у Єврокубку

Сьогодні 21:35 112 0
Прометей зберіг лідерство у групі
Прометей переміг Бург у Єврокубку
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей обіграв французький клуб Бург у 16 турі Єврокубку.

Матч завершився з рахунком 96:82. Найрезультативнішим гравцем матчу став Ді Джей Стефенс - 28 очок, 2 підбирання і 1 асист.

Український клуб зберіг своє лідерство в групі А і після закінчення першого етапу Єврокубка фінішує як мінімум не нижче другого мiсця.

Єврокубок
Група А
16 тур, 15 березня

 Прометей - Бург 96:82 (21:16, 26:20, 27:26, 22:20)

Прометей: Кеннедi* (0), Балвiн* (16 + 8 пiдбирань), Клавелл* (18 + 3 перехоплення), Сидоров* (10 + 6 передач), Стефенс* (28), Липовый (6), Санон (2), Дiккi (4), Агада (10 + 6 передач), Ткаченко (2).

Бург: Майк* (7 + 3 передачi), Палмер* (17), Брiма* (9 + 8 пiдбирань), Жюльєн* (12 + 3 передачi), Массена* (5), Бенiтес (9), Пело (2), Флойд (15), Курбi (2), Шассан (4), Кокiла (0).

Нагадаємо, Прометей хоче виступати у чемпіонаті Польщі з баскетболу.

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