Український баскетбольний клуб Прометей веде переговори щодо виступів у польській лізі Energa Basket League у сезоні 2023/2024.

Про це повідомляє WP SportoweFakty.

На цей час ведуться переговори щодо місця, де українська команда буде проводити матчі. Керівництво Прометея нещодавно відвідало деякі польські міста.

Ймовірною базою Прометея у Польщі може стати Сосновець, де нещодавно побудували новий зал, який здатен вмістити близько трьох тисяч глядачів.

Наступного сезону українці можуть зіграти в Євролізі, тому керівники Прометея також побували у Лодзі та Радомі.

Відзначимо, що у цьому сезоні Прометей виступав у Латвійсько-естонській лізі, регулярний чемпіонат якого виграв.