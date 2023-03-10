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Політехніка-Галичина переграла Черкаські Мавпи у Суперлізі

Сьогодні 14:10 167 0
Політехніка-Галичина втретє в сезоні переграла Черкаські Мавпи
Політехніка-Галичина переграла Черкаські Мавпи у Суперлізі
#БК Черкаські Мавпи, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Політехніка-Галичина здобула впевнену перемогу над Черкаськими Мавпами в перенесеному матчі регулярного чемпіонату Суперліги. Гра мала відбутись у січні в Луцьку, але через епідемію в черкаській команді вона була перенесена.

Найрезультативнішим в матчі став легіонер Черкаських Мавп Бі Джей Максвелл, який набрав 21 очко, тоді як у Політехніки-Галичини потужний дабл-дабл з 20 очками та 16 підбираннями зробив Владлен Бережний.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

10 березня

Черкаські Мавпи — Політехніка-Галичина 59:84 (11:25, 12:15, 15:19, 21:25) 

Черкаські Мавпи: Максвелл 21 + 7 підбирань, Рід 11 + 5 підбирань, Руслов 8, Назаренко 0 + 5 підбирань, Сорочан 4 + 7 підбирань – старт; Скіра 8 + 5 підбирань, Пошабля 4, Лакомов 3

Політехніка-Галичина: Крамар 6, Федчук 17, Бережний 20 + 16 підбирань, Тіщенко 3, Горобченко 14 + 8 передач – старт; Ожегов 11 + 7 підбирань, Кич 5, Бартоломеєв 4, Станішевський 4, Путько 0, Нанівський 0

Нагадаємо, Прометей хоче виступати у чемпіонаті Польщі з баскетболу.

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