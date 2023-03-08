Лейкерс вивели з обігу номер Газоля

16-й номер більше не використовуватиметься

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс вивів з обігу номер чергової своєї легенди – іспанського центрового Пау Газоля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

42-річний Газоль провів у команді шість сезонів, за які двічі встиг стати чемпіоном НБА і склав неймовірний дует з Кобі Браянтом.

На церемонії підняття майки з номером Газоля під склепіння домашньої арени Лейкерс Газоля підтримала його родина, зокрема й брат Марк Газоль.

Відзначимо, що Газоль у НБА виступав за Мемфіс, Лейкерс, Чикаго, Сан-Антоніо та Мілвокі.

Раніше стали відомі терміни відновлення Леброна.