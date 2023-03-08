Лейкерс вивели з обігу номер Газоля

Джерело - Чемпіон.
Лос-Анджелес Лейкерс вивів з обігу номер чергової своєї легенди – іспанського центрового Пау Газоля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
42-річний Газоль провів у команді шість сезонів, за які двічі встиг стати чемпіоном НБА і склав неймовірний дует з Кобі Браянтом.
На церемонії підняття майки з номером Газоля під склепіння домашньої арени Лейкерс Газоля підтримала його родина, зокрема й брат Марк Газоль.
Відзначимо, що Газоль у НБА виступав за Мемфіс, Лейкерс, Чикаго, Сан-Антоніо та Мілвокі.