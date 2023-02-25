Шарлотт з Михайлюком переміг Міннесоту: Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українець Святослав Михайлюк відіграв понад 6 хвилин у матчі проти Міннесоти і встиг зробити один асист та виконати один неточний кидок.

НБА - Регулярний чемпіонат

25 лютого

Вашингтон – Нью-Йорк 109:115 (38:27, 26:33, 24:29, 21:26)

Атланта – Клівленд 136:119 (32:23, 49:34, 27:26, 28:36)

Мілвокі – Маямі 128:99 (42:32, 31:24, 22:18, 33:25)

Міннесота – Шарлотт 113:121 (32:37, 32:35, 25:24, 24:25)

Фінікс – Оклахома-Сіті 124:115 (29:30, 36:30, 29:27, 30:28)

Чикаго – Бруклін 131:87 (33:18, 30:11, 34:22, 34:36)

Голден Стейт – Г'юстон 116:101 (26:26, 40:23, 20:28, 30:24)

Кліпперс - Сакраменто 175:176 (40:40, 40:36, 37:34, 36:43, 22:23)