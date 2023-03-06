Будівельник переміг Політехніку-Галичину у матчі Суперліги

Кияни здобули перемогу в матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Будівельник переміг Політехніку-Галичину.

Матч завершився з рахунком 76:70 на користь киян.

Найрезультативнішим гравцем матча став баскетболіст Політехніки-Галичини Владлен Бережний. За 32 хвилини на майданчику він набрав 30 очок, 9 підбирань та 3 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

6 березня

Будівельник - Політехніка-Галичина 76:70 (15:17, 33:14, 13:16, 15:23)

Раніше БК Дніпро переміг Говерлу в матчі Суперліги.