БК Дніпро переміг Говерлу в матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Дніпро обіграв Говерлу.
Матч завершився з рахунком 52:77 на користь дніпрян.
Для дніпровського клубу це 17-та перемога в сезоні, Говерла зазнала 16-ту поразку.
Найрезультативнішими гравцями матчу стали Чугунов з Говерли, Тарасенко і Сорочан з Дніпра - вони набрали по 14 очок.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
6 березня
Говерла - Дніпро 52:77 (17:20, 9:18, 10:15, 16:24)
Нагадаємо, що вчора БК Запоріжжя програв Говерлі.