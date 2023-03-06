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БК Дніпро переміг Говерлу в матчі Суперліги

Сьогодні 16:59 194 0
17-а перемога в сезоні для дніпровського клубу
БК Дніпро переміг Говерлу в матчі Суперліги
#БК Дніпро, #Говерла, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Дніпро обіграв Говерлу.

Матч завершився з рахунком 52:77 на користь дніпрян.

Для дніпровського клубу це 17-та перемога в сезоні, Говерла зазнала 16-ту поразку.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Чугунов з Говерли, Тарасенко і Сорочан з Дніпра - вони набрали по 14 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
6 березня

Говерла - Дніпро 52:77 (17:20, 9:18, 10:15, 16:24)

Нагадаємо, що вчора БК Запоріжжя програв Говерлі.

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