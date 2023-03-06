БК Дніпро переміг Говерлу в матчі Суперліги

17-а перемога в сезоні для дніпровського клубу

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Дніпро обіграв Говерлу.

Матч завершився з рахунком 52:77 на користь дніпрян.

Для дніпровського клубу це 17-та перемога в сезоні, Говерла зазнала 16-ту поразку.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Чугунов з Говерли, Тарасенко і Сорочан з Дніпра - вони набрали по 14 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

6 березня

Говерла - Дніпро 52:77 (17:20, 9:18, 10:15, 16:24)

Нагадаємо, що вчора БК Запоріжжя програв Говерлі.