БК Запоріжжя програв Говерлі у матчі Суперліги

Говерла впевнено провела перші три чверті зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд БК Запоріжжя поступився Говерлі.

Матч завершився з рахунком 75:59 на користь команди з Івано-Франківська.

Для Запоріжжя це десята поразка поспіль. Найрезультативнішими гравцями матчу стали Роман Морозов (Запоріжжя) та Ілля Чугунов (Говерла), які набрали по 15 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

5 березня

БК Запоріжжя - Говерла 59:74 (11:20, 12:18, 19:24, 17:12)

Нагадаємо, що вчора у центральному матчі дня баблу регулярного чемпіонату Суперліги в Івано-Франківську Дніпро розгромив БІПУ (101:69).