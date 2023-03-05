БК Запоріжжя програв Говерлі у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд БК Запоріжжя поступився Говерлі.
Матч завершився з рахунком 75:59 на користь команди з Івано-Франківська.
Для Запоріжжя це десята поразка поспіль. Найрезультативнішими гравцями матчу стали Роман Морозов (Запоріжжя) та Ілля Чугунов (Говерла), які набрали по 15 очок.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
5 березня
БК Запоріжжя - Говерла 59:74 (11:20, 12:18, 19:24, 17:12)
Нагадаємо, що вчора у центральному матчі дня баблу регулярного чемпіонату Суперліги в Івано-Франківську Дніпро розгромив БІПУ (101:69).