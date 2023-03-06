БІПА обіграла Запоріжжя у Суперлізі

БІПА після трьох поразок в Івано-Франківську святкує перемогу

Джерело - Чемпіон.

БІПА-Одеська область обіграла Запоріжжя в останній день баблу в Івано-Франківську регулярного чемпіонату Суперліги.

Найрезультативнішим в матчі в підсумку став Олександр Шашков, який набрав 22 очки, реалізувавши 6 з 8 триочкових.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

06 березня

Запоріжжя — БІПА 64:82 (18:28, 14:30, 12:8, 20:16)

Запоріжжя: Буц 11 + 6 підбирань, Биков 11 + 7 передач – 5 втрат, Ледньов 0, Морозов 15, Тельчаров 10 + 6 передач – 5 втрат – старт; Покоєнко 8, Кліманов 6, Компанієць 3, Бер 0, Дмитренко 0

БІПА: Шашков 22, Ткаченко 11, Рябчук 0, Агафонов 7 + 6 підбирань, Кадигроб 8 – старт; Конєв 12, Унгурян 9 + 6 передач, Николенко 7, Кабацюра 6 – 6 втрат, Устименко 0, Кобець 0, Товкач 0

Раніше Дніпро здобув впевнену перемогу в матчі проти Політехніки-Галичини.